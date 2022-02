Spider-Man | Michael Jackson ha quasi interpretato Peter Parker prima di Tobey Maguire

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Re del Popha rischiato di interpretare-Man in un film live actiondi. Se la storia fosse andata in modo diverso, il primo-Man in un film live action non sarebbe statobensì la leggenda del popin-Man del 2002 del regista Sam Raimi. Se avesse fatto a modo suo, il Re del Pop sarebbe diventato il principale Webslinger della Marvel Comics, offrendo la sua interpretazione di undal vivo che sarebbe stato probabilmente iconico e unico come lo stesso. Anche se il sogno di ...

Advertising

Helenaa938 : RT @24dowski: Hahahahahale ce film va nettoyer spider man - funko_italia : Funko Pop Marvel Italia: Spider-Man Doppelganger disponibile in Italia da @GameStopItalia e @ToysCenterIt #Funko… - myredcarpetITA : Ma voi avete capito perché #TomHolland era a #Roma?!? Ecco il resoconto della conferenza di presentazione del nuovo… - 24dowski : Hahahahahale ce film va nettoyer spider man - GameXperienceIT : Spider-Man Miles Morales è il terzo gioco Sony più di successo in USA -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Se la storia fosse andata in modo diverso, il primoin un film live action non sarebbe stato Tobey Maguire bensì la leggenda del pop Michael Jackson . Tobey Maguire indel 2002 del regista Sam Raimi. Se avesse fatto a modo suo,...Chiude la top - five: No Way Home con 197 mila euro e un totale di 24.2 milioni di euro. Tra le nuove uscite del weekend troviamo anche After Love, al settimo posto con 68 mila euro, Il ...Il secondo capitolo dedicato al personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, si lega agli eventi del recente Spider-Man: NO Way Home. La presentazione è avvenuta questa notte, durante il ...Da Spider-Man alle avventure di Indiana Jones è un attimo, se ti chiami Tom Holland e sei il ragazzo d'oro del cinema hollywoodiano. L'attore, 25 anni e quasi due miliardi di dollari d'incasso per ...