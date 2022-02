SPID minorenni, l’ok del Garante: come funzionerà (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arriva l’ok del Garante della Privacy all’estensione dell’utilizzo dell’identità digitale SPID ai minorenni. I ragazzi sopra i 14 anni potranno dotarsi di un’identità SPID per accedere ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione a loro rivolti, mentre i più piccoli potranno utilizzarlo solo per i servizi online forniti dalle scuole. Saranno i genitori a richiedere lo SPID per loro. L’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) con la nota dell’11 febbraio 2022 aveva inoltrato al Garante le “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori” per ottenerne il parere. Parere che è giunto favorevole, ma con la richiesta di garanzie aggiuntive sul trattamento dei dati e dell’applicazione delle linee guida in questione solo ai minori ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arrivadeldella Privacy all’estensione dell’utilizzo dell’identità digitaleai. I ragazzi sopra i 14 anni potranno dotarsi di un’identitàper accedere ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione a loro rivolti, mentre i più piccoli potranno utilizzarlo solo per i servizi online forniti dalle scuole. Saranno i genitori a richiedere loper loro. L’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) con la nota dell’11 febbraio 2022 aveva inoltrato alle “Linee guida operative per la fruizione dei servizida parte dei minori” per ottenerne il parere. Parere che è giunto favorevole, ma con la richiesta di garanzie aggiuntive sul trattamento dei dati e dell’applicazione delle linee guida in questione solo ai minori ...

SPID minorenni, l’ok del Garante: come funzionerà LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi SPID minorenni, l’ok del Garante: come funzionerà Arriva l’ok del Garante della Privacy all’estensione dell’utilizzo dell’identità digitale SPID ai minorenni. I ragazzi sopra i 14 anni potranno dotarsi di un’identità SPID per accedere ai servizi ...

Rilascio SPID ai minori: le tutele richieste dal Garante Privacy L’Autorità richiede all’AgID di modificare le procedure di rilascio di SPID ai minori e di introdurre garanzie aggiuntive a tutela della loro privacy. Nella realtà ormai quasi del tutto digitale che ...

