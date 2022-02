Sono scomparsi gli spazi di espressione: in Cina è l’epoca del pessimismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti In occasione dell’apertura dei Giochi olimpici invernali a Pechino, la ricercatrice e specialista della Cina per l’organizzazione di difesa dei diritti fondamentali Human Rights Watch (Hrw) Maya Wang sul Monde ricorda che le deboli critiche degli occidentali verso il regime cinese hanno “gonfiato il suo senso di impunità”. Wang si occupa in particolare della repressione dei dissidenti cinesi e delle minoranze, tra cui l’internamento di massa degli uiguri, così come dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte del regime di Pechino. E’ preoccupata delle conseguenze a lungo termine dell’operato del presidente Xi Jinping nella società cinese. Human Rights Watch ha lanciato un appello al boicottaggio diplomatico dei Giochi olimpici ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti In occasione dell’apertura dei Giochi olimpici invernali a Pechino, la ricercatrice e specialista dellaper l’organizzazione di difesa dei diritti fondamentali Human Rights Watch (Hrw) Maya Wang sul Monde ricorda che le deboli critiche degli occidentali verso il regime cinese hanno “gonfiato il suo senso di impunità”. Wang si occupa in particolare della repressione dei dissidenti cinesi e delle minoranze, tra cui l’internamento di massa degli uiguri, così come dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte del regime di Pechino. E’ preoccupata delle conseguenze a lungo termine dell’operato del presidente Xi Jinping nella società cinese. Human Rights Watch ha lanciato un appello al boicottaggio diplomatico dei Giochi olimpici ...

