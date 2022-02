“Solo per te”. Mattino 5, sorpresa in diretta per Federica Panicucci. L’emozione della conduttrice (Di lunedì 14 febbraio 2022) Momento dolcissimo a Mattino 5, al termine della puntata del 14 febbraio 2022. Al termine dell’episodio di San Valentino, Federica Panicucci ha ricevuto una dolce sorpresa in diretta dal suo compagno Marco Bacini, che ha fatto recapitare all’amata un mazzo di rose rosse. Neanche a dirlo, la conduttrice si è sciolta in un sorriso emozionato, innamorata come non mai. Certo, avrebbe potuti lasciarli dentro il camerino, oppure avrebbe potuto fare una foto una volta arrivata a casa (in alternativa niente). Invece la padrona di casa di Mattino 5 ha condiviso con i suoi fan e telespettatori del programma il suo amore per Marco. Insomma, Federica Panicucci ha apprezzato molto il regalo del suo promesso sposo. Sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Momento dolcissimo a5, al terminepuntata del 14 febbraio 2022. Al termine dell’episodio di San Valentino,ha ricevuto una dolceindal suo compagno Marco Bacini, che ha fatto recapitare all’amata un mazzo di rose rosse. Neanche a dirlo, lasi è sciolta in un sorriso emozionato, innamorata come non mai. Certo, avrebbe potuti lasciarli dentro il camerino, oppure avrebbe potuto fare una foto una volta arrivata a casa (in alternativa niente). Invece la padrona di casa di5 ha condiviso con i suoi fan e telespettatori del programma il suo amore per Marco. Insomma,ha apprezzato molto il regalo del suo promesso sposo. Sempre ...

Advertising

AlexBazzaro : Vedere le Forze dell’Ordine avvicinarsi a dei clienti di un bar per chiedere documenti e #greenpass a me fa orrore.… - AlbertoBagnai : La trattazione del tema bonus edilizi sui media continua a essere imbarazzante: tutti i titoli sparano #SUPERBONUS,… - Eurosport_IT : Benjamin Alexnder termina ultimo anche la 2a manche con oltre 1 minuto di ritardo su Odermatt! ?? Ma solo per il su… - Andreaacquista : RT @GrazianiAngela: Albert Bourla #Pfizer senza ritegno, ammette che la sperimentazione è stata frettolosa e non priva di effetti collatera… - MichaelChiment3 : RT @pbecchi: Draghi un anno dopo: una politica vaccinale fallimentare che ha solo creato grandi discriminazioni, una situazione economica d… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo per Muore a 75 anni Ivan Reitman, regista di Ghostbusters e di popolari commedie - Il Cineocchio ... speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre. La ... Junior e il sottovalutato Evolution e vale anche la pena di notare che non solo ha prodotto sia ...

Al via il processo per la morte di padre Hamel, martire nella fratellanza ...parole sono l'espressione di chi ha capito che si può essere vittima di un odio senza uguali solo ...ricorda padre Jacques Hamel Si apre il processo Oggi a Parigi sarà celebrato il processo per quattro ...

"Cannabis liberalizzata Guai solo per gli spacciatori" QUOTIDIANO NAZIONALE Sanremo 2022, i vincitori Mahmood e Blanco: "La nostra musica per l'Europa" Spettacoli e Cultura - Lui prende tempo: "Serve un progetto" Sanremo 2022, lo Speciale del Secolo XIX Eddy Anselmi, storico del Festival, una sorta di Yoda della manifestazione, ha scritto che una ...

Nuova Astra, una rivoluzione targata Opel che scendono a 135 qualora si opti per viaggiare in modalità solo elettrica. In questo caso, le esaurienti informazioni specifiche sulla propulsione ibrida che l’innovativo display Pure Panel ...

... speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderannosempre. La ... Junior e il sottovalutato Evolution e vale anche la pena di notare che nonha prodotto sia ......parole sono l'espressione di chi ha capito che si può essere vittima di un odio senza uguali...ricorda padre Jacques Hamel Si apre il processo Oggi a Parigi sarà celebrato il processoquattro ...Spettacoli e Cultura - Lui prende tempo: "Serve un progetto" Sanremo 2022, lo Speciale del Secolo XIX Eddy Anselmi, storico del Festival, una sorta di Yoda della manifestazione, ha scritto che una ...che scendono a 135 qualora si opti per viaggiare in modalità solo elettrica. In questo caso, le esaurienti informazioni specifiche sulla propulsione ibrida che l’innovativo display Pure Panel ...