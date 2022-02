Russia-Ucraina: la guerra è già iniziata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il segretario di stato americano Anthony Blinken ha annunciato che nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia dovesse creare un falso pretesto per un’invasione in Ucraina. Infatti, il presidente Biden e gli alleati dell’Unione Europea sono già pronti all’eventualità di un intervento armato. Nel frattempo, John Allen, ex comandante delle forze Nato in Afghanistan, sostiene che Kiev è già sotto attacco da mesi. L’Occidente è pronto a una risposta armata Lo scontro tra Russia e Ucraina non è ancora iniziato, ma tutti si stanno preparando a questa eventualità. Usa, Regno Unito, Polonia, Lituania e Estonia hanno già inviato due tonnellate di munizioni, missili anticarro e antiaereo a sostegno dell’Ucraina. Però, secondo l’ex comandante delle forze Nato in Afghanistan lo scontro sarebbe già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il segretario di stato americano Anthony Blinken ha annunciato che nessuno dovrebbe sorprendersi se ladovesse creare un falso pretesto per un’invasione in. Infatti, il presidente Biden e gli alleati dell’Unione Europea sono già pronti all’eventualità di un intervento armato. Nel frattempo, John Allen, ex comandante delle forze Nato in Afghanistan, sostiene che Kiev è già sotto attacco da mesi. L’Occidente è pronto a una risposta armata Lo scontro tranon è ancora iniziato, ma tutti si stanno preparando a questa eventualità. Usa, Regno Unito, Polonia, Lituania e Estonia hanno già inviato due tonnellate di munizioni, missili anticarro e antiaereo a sostegno dell’. Però, secondo l’ex comandante delle forze Nato in Afghanistan lo scontro sarebbe già ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Mosca: 'Gli Usa hanno bisogno di una guerra' #ucraina #russia #usa - MediasetTgcom24 : La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina #ucraina #russia #usa - lauraboldrini : Finora vani i ripetuti appelli alla de-escalation della tensione tra #Russia e #Ucraina. I mediatori non demordan… - TribvnvsPlebis : RT @Fornario: Stati Uniti inviano in Ucraina 1200 tonnellate di armi per evitare che lo scontro diplomatico con la Russia degeneri in un co… - Ciotolastro : RT @Fornario: Stati Uniti inviano in Ucraina 1200 tonnellate di armi per evitare che lo scontro diplomatico con la Russia degeneri in un co… -