Raduno No Vax a Roma: tra richieste di arresto e "vaccino come Anticristo" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Numerose le voci dei partecipanti alla manifestazione No Vax che si sta tenendo in piazza Venezia a Roma. Tra i partecipanti anche il Generale Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, che chiede a gran ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Numerose le voci dei partecipanti alla manifestazione No Vax che si sta tenendo in piazza Venezia a. Tra i partecipanti anche il Generale Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, che chiede a gran ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Raduno no vax, il centro di Roma blindato per la manifestazione #ANSA - HuffPostItalia : “Venite in piazza Venezia. Vi sto aspettando”. 200 presenti al raduno No Vax a Roma - SarnoRaffaele : RT @jacopo_iacoboni: Avvistato il generale Antonio Pappalardo, già capo dei gilet arancioni, in piazza Venezia al raduno dei no vax. 'Sare… - Terry43887542 : RT @jacopo_iacoboni: Avvistato il generale Antonio Pappalardo, già capo dei gilet arancioni, in piazza Venezia al raduno dei no vax. 'Sare… - rpalazzolo : RT @jacopo_iacoboni: Avvistato il generale Antonio Pappalardo, già capo dei gilet arancioni, in piazza Venezia al raduno dei no vax. 'Sare… -