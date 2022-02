PIANI DI SVILUPPO 2022 E RECRUITING KIRON PARTNER SPA (Di lunedì 14 febbraio 2022) – 14.02.2022 – Previste 20 nuove aperture e l’inserimento di 200 collaboratori Kìron PARTNER SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, opera con 214 agenzie (dato a gennaio 2022), come Mediatore iscritto all’Albo OAM, attraverso una propria rete di agenti distribuiti nei punti vendita Kìron ed Epicas, è cresciuta nel 2021 nonostante una difficile e particolare situazione economica e sanitaria arrivando a 1.015 collaboratori. “La società – afferma Carlo Tenconi, Amministratore Delegato Kìron PARTNER SpA – ha previsto un piano di SVILUPPO importate anche per il 2022, sia come numero di collaboratori con la previsione di inserire 200 agenti, sia come nuovi punti vendita con l’apertura di 20 agenzie sul territorio nazionale”. Le figure ricercate e come candidarsiLe ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) – 14.02.– Previste 20 nuove aperture e l’inserimento di 200 collaboratori KìronSpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, opera con 214 agenzie (dato a gennaio), come Mediatore iscritto all’Albo OAM, attraverso una propria rete di agenti distribuiti nei punti vendita Kìron ed Epicas, è cresciuta nel 2021 nonostante una difficile e particolare situazione economica e sanitaria arrivando a 1.015 collaboratori. “La società – afferma Carlo Tenconi, Amministratore Delegato KìronSpA – ha previsto un piano diimportate anche per il, sia come numero di collaboratori con la previsione di inserire 200 agenti, sia come nuovi punti vendita con l’apertura di 20 agenzie sul territorio nazionale”. Le figure ricercate e come candidarsiLe ...

