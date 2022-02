Pagelle Spezia-Fiorentina 1-2, voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le Pagelle di Spezia-Fiorentina 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Picco si chiude questo turno con il successo dei viola in un finale caldissimo. Vantaggio nel primo tempo con Piatek, che sbaglia anche un rigore, poi c’è il pareggio di Agudelo su errore di Amrabat, che si riscatta al 90? col gol vittoria. In alto le immagini salienti della sfida. Spezia (4-2-3-1): Provedel 6; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 6.5, Reca 5.5; Kiwior 6, Sala 5.5 (11’ st Colley 6); Verde 6.5, Maggiore 6 (30’ st Bourabia sv), Gyasi 5 (11’ st Agudelo 7); Manaj 5.5 (11’ st Nzola 6). In panchina: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Ferrer, Antiste, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Thiago Motta ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match della venticinquesima giornata di. Al Picco si chiude questo turno con il successo dei viola in un finale caldissimo. Vantaggio nel primo tempo con Piatek, che sbaglia anche un rigore, poi c’è il pareggio di Agudelo su errore di Amrabat, che si riscatta al 90? col gol vittoria. In alto le immagini salienti della sfida.(4-2-3-1): Provedel 6; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 6.5, Reca 5.5; Kiwior 6, Sala 5.5 (11’ st Colley 6); Verde 6.5, Maggiore 6 (30’ st Bourabia sv), Gyasi 5 (11’ st Agudelo 7); Manaj 5.5 (11’ st Nzola 6). In panchina: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Ferrer, Antiste, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Thiago Motta ...

Advertising

sportface2016 : #SpeziaFiorentina 1-2, le pagelle e il tabellino - Pall_Gonfiato : #SerieA - I voti ai protagonisti del match tra #SpeziaFiorentina - 17su24 : #napoliinter …Sono altri i punti buttati via. Quelli con Empoli e Spezia per esempio. Ma, per fortuna, ce ne sono p… - Fantacalciok : Pagelle Salernitana - Spezia 2-2: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Salernitana - Spezia 2-2: highlights e voti fantacalcio -