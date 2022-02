LIVE – Usa-Finlandia 2-0 | semifinale hockey femminile Pechino 2022 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Latestuale di Usa-disu ghiaccioalle Olimpiadi invernali di. Gara secca tra la formazione statunitense e le finlandesi: chi vince si giocherà l’oro, chi perde lotterà per il bronzo. L’appuntamento è a partire dalle ore 14.10 italiane di lunedì 14 febbraio. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LAUSA – ...