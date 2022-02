L’infortunio di Chiesa preoccupa tutti, mancherà di più alla Juve o all’Italia? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Federico Chiesa è uno dei giocatori più importanti in Italia in questo momento e il suo infortunio è un grande problema per Juve e Italia. La Juventus è stata una squadra in grado di lanciare tantissimi giocatori di grande livello e la crescita tecnica di Federico Chiesa è sotto gli occhi di tutti, peccato che il suo infortunio ne abbia bloccato la crescita e sia stato così d’intralcio per il suo costante sviluppo dopo che si era dimostrato determinante per i bianconeri e per l’Italia. Federico Chiesa Juventus (GettyImages)La Juventus nell’estate del 2020 è riuscita ad accaparrarsi per ben 60 milioni di euro Federico Chiesa, un giocatore straordinario e che ha fatto la fortuna dei bianconeri mettendo a tacere anche le critiche di chi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Federicoè uno dei giocatori più importanti in Italia in questo momento e il suo infortunio è un grande problema pere Italia. Lantus è stata una squadra in grado di lanciare tantissimi giocatori di grande livello e la crescita tecnica di Federicoè sotto gli occhi di, peccato che il suo infortunio ne abbia bloccato la crescita e sia stato così d’intralcio per il suo costante sviluppo dopo che si era dimostrato determinante per i bianconeri e per l’Italia. Federicontus (GettyImages)Lantus nell’estate del 2020 è riuscita ad accaparrarsi per ben 60 milioni di euro Federico, un giocatore straordinario e che ha fatto la fortuna dei bianconeri mettendo a tacere anche le critiche di chi ...

Nai1926_ : @p_in_algeri @Francesclol Dipende se gli infortuni sono muscolari hai ragione, c'è un problema, ma qui parliamo di… - tancredipalmeri : Si era lìberato un posto sull’esterno destro in Nazionale dopo l’infortunio di Chiesa. Poteva essere per Politano.… - Massimi72013522 : @salvato87725522 Sono d'accordo. Ancora più rammarico e dispiacere per l'infortunio di Chiesa. Saremmo stati inarrestabili secondo me - MoMa3010 : @JMCLuigi Senza l infortunio di chiesa forse non prendevamo Dusan subito a Gennaio - emanuele64ct : @SCUtweet Quest'anno sta facendo letteralmente cagare, dopo l'infortunio non è tornato come prima Del Piero, figuri… -