Leonardo Pieraccioni e l'amore (ritrovato) con la fidanzata Teresa Magni

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la fine della sua lunga relazione con Laura Torrisi,credeva di non poter più trovare. “Sono un pensionato dei sentimenti“, si era auto-definito nel 2018, quando stava girando il film Se son rose. Poco dopo, però, sembra che per l’attore toscano tutto sia cambiato. E ora, finalmente, ne abbiamo la certezza. Da circa tre anni i paparazzi e indagavano su una possibile nuova storia d’amore per, ma lui ha sempre voluto tenere la sua vita privata il più lontano possibile dai riflettori. Soltanto a febbraio 2022, pochi giorni prima di San Valentino, l’attore e regista è uscito allo scoperto. La suasi chiama, di professione fa la parrucchiera e vive una vita che è quanto di più lontano dal mondo dello ...

AlbertoPiazza10 : @MustErminea Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni.

Chi è Teresa Magni: la nuova compagna dell'attore toscano. Dopo la relazione con l'attrice Torrisi e una figlia, una nuova donna è nella sua vita. Chi è Teresa Magni Teresa Magni ha quarant'anni e le sue origini sono toscane. Di ...... scritte per sé o per i suoi amici Francesco Nuti,e Massimo ...Dopo la fine della sua lunga relazione con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni credeva di non poter più trovare l’amore. “Sono un pensionato dei sentimenti“, si era auto-definito nel 2018, quando ...Buon San Valentino a tutti (innamorati e non)". Lo scatto di coppia è del figlio Matteo, nato nel 2014, due anni dopo le nozze, e tra i commenti c'è quello dell'amico di sempre, Leonardo Pieraccioni: ...