"Legnate per rompergli le corna". Spedizione a Roma contro l'ex ministro Baccini: arresto choc (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato arrestato Giuseppe Guttadauro. L'ex primario dell'ospedale Civico di Palermo, già scarcerato nel 2012 e condannato tre volte per mafia, è finito ai domiciliari insieme al figlio Mario Carlo. L'uomo è accusai dai carabinieri del Ros di Roma di associazione mafiosa in qualità di referente della famiglia di Roccella. Stando agli inquirenti Guttadauro gestiva con il figlio le dinamiche del mandamento, progettava di aprire nuovi canali per la droga, acquistare ristoranti nella capitale e recuperare crediti per la borghesia Romana. Più nel dettaglio, riporta Il Fatto Quotidiano, dalla Capitale il medico gestisce un'attività di commercio ittico in Marocco, interviene per risolvere le controversie tra i clan per l'esecuzione di lavori edili commissionarti dall'Eni a Brancaccio, e progetta nuovi canali per importare cocaina dal ...

