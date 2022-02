GFVIP 6 Anticipazioni 14 febbraio: Alex Belli rientra, Delia bacia Antonio, a rischio un vip (Di lunedì 14 febbraio 2022) La puntata di San Valentino del GF VIP non potrebbe essere più scoppiettante: ritorni infuocati, nuovi amori e tante sorprese! L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) La puntata di San Valentino del GF VIP non potrebbe essere più scoppiettante: ritorni infuocati, nuovi amori e tante sorprese! L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Mariaannamatera : #gfvip leggendo le anticipazioni di stasera sarà 1 puntata di ?? tra il rientro di Alex la sorpresa dl pollo alla fa… - FrancyLap : RT @soleilsorge__: Anticipazioni da Mattino 5. Ad Alex sicuramente non sia piaciuto l'avvicinamento di Delia ad Antonio e stasera rientrerà… - blogtivvu : Alex Belli al GF Vip per riconquistare Delia? Lulù riceve la sorpresa di Manuel: le anticipazioni - soleilsorge__ : Anticipazioni da Mattino 5. Ad Alex sicuramente non sia piaciuto l'avvicinamento di Delia ad Antonio e stasera rien… - fairytale10101 : RT @InesGiochi: Anticipazioni da #Mattino5 Alex rientra in casa, non si sa però, x quanto... Sorpresa x Lulù, arriverà Manuel ?????? #gfvip #… -