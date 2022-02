F1 | presentata la nuova AlphaTauri per il Mondiale 2022

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A pochi giorni dalla presentazione dellaMcLaren è arrivato quest’oggi il turno dell’. La squadra di Faenza ha mostrato la livrea e le linee dellamonoposto che si appresta per gareggiare nelF1. Il francese Pierre Gasly ed il giapponese Yuki Tsunoda sono attesi al via della stagione che scatterà a metà marzo dal Bahrain. I due alfieri del team satellite della Red Bull sono attesi in azione settimana prossima con i test pre-stagionali di Barcellona (Spagna). Calendario Test F1 Barcellona: date, programma, orari, tv, streaming Il primo ha rilasciato alla stampa attraverso la propria squadra: “Il mio approccio sarà lo stesso che ho adottato l’anno scorso. Ho ottenuto degli ottimi risultati e spero di continuare a essere al top con la macchina che ...

A pochi giorni dalla presentazione della nuova McLaren è arrivato quest'oggi il turno dell'AlphaTauri. La squadra di Faenza ha mostrato la livrea e le linee della nuova monoposto che si appresta per ...