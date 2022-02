Emozioni in musica al teatro di Modica con Ughi e Nicolosi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Modica – Gli appuntamenti della collegata stagione musicale del teatro Garibaldi di Modica si confermano sempre più appassionanti con un cartellone ricco e vario. Quello di mercoledì 16 febbraio alle ore 21 sarà un appuntamento decisamente fuori dal comune, straordinario. Sul palco ci saranno infatti due artisti di fama internazionale: il violinista Uto Ughi e il pianista Francesco Nicolosi. Si esibiranno insieme proponendo brani emozionanti e raffinati, grazie ai quali violino e pianoforte sembreranno dialogare elegantemente, raccontando note e regalando Emozioni. I due artisti affronteranno due impegnative e movimentate sonate per violino e pianoforte: la Sonata n.5 in fa maggiore, op.24 La Primavera di L.v. Beethoven, e la Sonata in la maggiore di C.Franck. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 14 febbraio 2022)– Gli appuntamenti della collegata stagionele delGaribaldi disi confermano sempre più appassionanti con un cartellone ricco e vario. Quello di mercoledì 16 febbraio alle ore 21 sarà un appuntamento decisamente fuori dal comune, straordinario. Sul palco ci saranno infatti due artisti di fama internazionale: il violinista Utoe il pianista Francesco. Si esibiranno insieme proponendo brani emozionanti e raffinati, grazie ai quali violino e pianoforte sembreranno dialogare elegantemente, raccontando note e regalando. I due artisti affronteranno due impegnative e movimentate sonate per violino e pianoforte: la Sonata n.5 in fa maggiore, op.24 La Primavera di L.v. Beethoven, e la Sonata in la maggiore di C.Franck. ...

