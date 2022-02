Come Lily James si è trasformata in Pamela Anderson (Di lunedì 14 febbraio 2022) Interpretare Pamela Anderson non è stato un compito facile per Lily James, anche se l’ha definita un’esperienza liberatoria. Per trasformarsi nell’attrice di Baywatch, ha dovuto trascorrere quattro ore al giorno seduta in postazione make-up. Un duro lavoro che ha sicuramente dato i suoi frutti poiché, guardando i primi episodio di Pam&Tommy, la somiglianza fra le due è strabiliante. Negli Anni ’90 Pamela Anderson era all’apice della sua popolarità. Aveva trovato l’amore, suggellato in tre giorni con un matrimonio lampo ed era impegnata sul set di Baywatch, serie TV che l’ha prontamente proclamata sex symbol. Ma in quel periodo risiede anche la sua parentesi più cupa. Furono gli anni della diffusione di un video a luci rosse girato insieme al marito Tommy Lee, un caso delicato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) Interpretarenon è stato un compito facile per, anche se l’ha definita un’esperienza liberatoria. Per trasformarsi nell’attrice di Baywatch, ha dovuto trascorrere quattro ore al giorno seduta in postazione make-up. Un duro lavoro che ha sicuramente dato i suoi frutti poiché, guardando i primi episodio di Pam&Tommy, la somiglianza fra le due è strabiliante. Negli Anni ’90era all’apice della sua popolarità. Aveva trovato l’amore, suggellato in tre giorni con un matrimonio lampo ed era impegnata sul set di Baywatch, serie TV che l’ha prontamente proclamata sex symbol. Ma in quel periodo risiede anche la sua parentesi più cupa. Furono gli anni della diffusione di un video a luci rosse girato insieme al marito Tommy Lee, un caso delicato ...

Advertising

antobuccii : Poi altra cosa importante. Remus come insegnante di harry tutti e sette gli anni. Lily ed hermione che fanno comune… - SVKWONIE : @iamjustakpopper @hoonielily mai fidarsi delle amiche come lily - parkjimwings : lily sei la persona che conosce meglio gli en da quello che ho visto non so come faresti tu a saperlo ma secondo te… - Lily_Anna2103 : RT @anna_foglietta: Angelica, disabile di 9 anni: non può studiare a scuola per colpa di sei gradini- Come mamma e cittadina chiedo come si… - norwegiansun1 : MA CHE STRANA LILY JAMES COME PAMELA? ma solo a me fa stranissimo? c’è proprio la facciaaa -