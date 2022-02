Cento anni (più uno) di Giulietta – una mostra fotografica di Carlo Riccardi a Spazio5 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel 2021 ricorreva il centenario della stupenda Giulietta Masina ma il Covid19 ne ha in gran parte annullato i festeggiamenti. A distanza di un anno Archivio Riccardi e l’associazione Quinta Dimensione sono pronti a ricordarla con una mostra fotografica di Carlo Riccardi. Il 22 febbraio 2022 Giulietta Masina avrebbe compiuto 101 anni: l’Archivio Riccardi la ricorda con 50 scatti esposti a Spazio5, in via Crescenzio 99/d a Roma dal 22 febbraio al 5 marzo. È dedicata all’indimenticabile Giulietta Masina, scomparsa nel marzo 1994, e al rapporto con il 5 volte Premio Oscar Federico Fellini (1920-1993), la mostra ideata per il centenario del 2021 e rimandata a causa delle restrizioni dovute ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel 2021 ricorreva il centenario della stupendaMasina ma il Covid19 ne ha in gran parte annullato i festeggiamenti. A distanza di un anno Archivioe l’associazione Quinta Dimensione sono pronti a ricordarla con unadi. Il 22 febbraio 2022Masina avrebbe compiuto 101: l’Archiviola ricorda con 50 scatti esposti a, in via Crescenzio 99/d a Roma dal 22 febbraio al 5 marzo. È dedicata all’indimenticabileMasina, scomparsa nel marzo 1994, e al rapporto con il 5 volte Premio Oscar Federico Fellini (1920-1993), laideata per il centenario del 2021 e rimandata a causa delle restrizioni dovute ...

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni I 'convogli della libertà' in marcia verso Bruxelles e Strasburgo nonostante il divieto: autostrada bloccata ... ha affermato ad AFP Jean - Pierre Schmit, disoccupato di 58 anni di Tolosa (sud - ovest) che ... Sabato più di cento veicoli sono finalmente riusciti a raggiungere gli Champs - Elysées, prima di essere ...

Olga Bertacchini, addio all'ultima mondina di Bastiglia Addio a Olga Bertacchini ultima mondina di Bastiglia. Ha fatto in tempo a tagliare il traguardo dei cento anni, festeggiati nel 2020 con una grande festa cittadina. LA STORIA DELL'ULTIMA MONDINA DI BASTIGLIA, OLGA BERTACCHINI Olga era l'ultima delle mondina di Bastiglia e memoria storica del paese ...

I cento anni di Caterina Vivoli, Belvedere festeggia la sua nonna il Resto del Carlino Il Gutenberg russo: chi ha stampato il primo libro in Russia e quando? Tuttavia, per circa cento anni dopo l’apparizione della Bibbia di Gutenberg (1453), non ci furono tentativi di stampa di libri nel Granducato di Mosca. Il bibliografo Vasilij Rumjantsev (1822-1897) ...

Meno foreste, più monocolture. La palma da olio devasta l’ambiente e la vita dei contadini Anni fa quest’area era ricca di specie e piante ... una riduzione dell’8 per cento. «Su scala globale la perdita di boschi sta diminuendo, siamo a circa otto milioni di ettari in meno ogni ...

