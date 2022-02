Cari studenti, scusateci. Non siamo stati in grado di aiutarvi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Perché l’apprendimento è emozione, passione, coinvolgimento e non solo un programma da portare avanti. Oggi molti di voi si trovano a dover affrontare un esame di maturità che vi coglie impreparati, non solo dal punto di vista della preparazione, ma anche sotto l’aspetto emotivo, proprio come il protagonista del romanzo di Buzzati che si sente spaesato nel mondo cittadino dopo quattro anni passati nell’isolamento del deserto. Al di là delle facili battute, l’esame di maturità è il primo grande rito di passaggio dell’esistenza, che vi traghetta dal mondo dell’adolescenza a quello dei giovani adulti: un momento sognato e temuto, vissuto spesso con incoscienza, leggerezza e insieme con l’angoscia di non aver fatto abbastanza. Voi, purtroppo, sapete che questa non è una paura immotivata: davvero non avete potuto approfondire la vostra preparazione come sarebbe stato necessario. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Perché l’apprendimento è emozione, passione, coinvolgimento e non solo un programma da portare avanti. Oggi molti di voi si trovano a dover affrontare un esame di maturità che vi coglie impreparati, non solo dal punto di vista della preparazione, ma anche sotto l’aspetto emotivo, proprio come il protagonista del romanzo di Buzzati che si sente spaesato nel mondo cittadino dopo quattro anni passati nell’isolamento del deserto. Al di là delle facili battute, l’esame di maturità è il primo grande rito di passaggio dell’esistenza, che vi traghetta dal mondo dell’adolescenza a quello dei giovani adulti: un momento sognato e temuto, vissuto spesso con incoscienza, leggerezza e insieme con l’angoscia di non aver fatto abbastanza. Voi, purtroppo, sapete che questa non è una paura immotivata: davvero non avete potuto approfondire la vostra preparazione come sarebbe stato necessario. ...

