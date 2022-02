Basket | al Flamengo la Coppa Intercontinentale 2022 | battuto il San Pablo Burgos

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è conclusa laal Cairo, in Egitto. E a vincere è il, sezione cestistica dello storico club brasiliano la cui principale emanazione è quella del calcio.in finale il Sanper 75-62 con un gruppo soprattutto brasiliano e di esperienza. In semifinale il club che è allenato da Gustavo Conti aveva sconfitto i Lakeland Magic, in passato già Erie BayHawks, campioni di NBA G League per il 2021, con un netto 94-71. E non era bastato agli americani l’assoldamento di Janis Timma, lettone che conosce chiaramente meglio le dinamiche di un altro. Il San, invece, aveva sconfitto per 78-61 gli egiziani dello Zamalek, volenterosi e con alcuni validi ...