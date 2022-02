Atp 250 Delray Beach | programma | orari e ordine di gioco martedì 15 febbraio

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il, glie l’didi15per quanto riguarda l’Atp 250 di. Prosegue il torneo sul cemento statunitense, che vedrà l’esordio di giocatori come Jenson Brooksby, Sebastian Korda e Jack Sock. Di seguito, ilcompleto, conitaliani IL TABELLONE DEL TORNEOe COPERTURA TV MONTEPREMI e MONEY PRIZEDIMARTEDI’ 15STADIUM Dalle ore 17:00 – Saville/Patrick Smith vs Gojowczyk/Otte Non prima delle 19:00 – (Q) Istomin vs Querrey Non prima delle 20:30 – (Q) Kozlov vs (6) Brooksby Non prima delle 00:00 – Kokkinakis vs (5) Korda Non prima delle 02:00 – (WC) Sock vs ...