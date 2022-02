Verona, Montipò: «Sono felice e voglio dimostrare di meritare la Serie A» (Di domenica 13 febbraio 2022) Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona, ha parlato dell’ottima prestazione contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, il portiere gialloblù, Lorenzo Montipò, ha parlato dopo Verona-Udinese. SULLA PARTITA – «Ho affrontato questa partita come affronto tutte le altre, avevo le stesse sensazioni di sempre. Sono felice di aver fatto 5/6 interventi decisivi, ma anche la squadra ha mostrato un grande gioco ed è una bella sensazione». SUL Verona E LA Serie A – «Mi sento di crescere partita dopo partita e voglio dimostrare di meritare la Serie A. Il Verona è una piazza importante per me e per dimostrarlo. La società ha puntato molto su di me e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Lorenzo, portiere dell’Hellas, ha parlato dell’ottima prestazione contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, il portiere gialloblù, Lorenzo, ha parlato dopo-Udinese. SULLA PARTITA – «Ho affrontato questa partita come affronto tutte le altre, avevo le stesse sensazioni di sempre.di aver fatto 5/6 interventi decisivi, ma anche la squadra ha mostrato un grande gioco ed è una bella sensazione». SULE LAA – «Mi sento di crescere partita dopo partita edilaA. Ilè una piazza importante per me e per dimostrarlo. La società ha puntato molto su di me e ...

Advertising

HellasLive : #Montipó: “#Verona è una grande occasione per me. La società ha puntato forte su di me e sono felicissimo di questo… - TuttoHellasVer1 : Lorenzo Montipò: «Felice della prestazione, a Verona sto bene» - AnalyticsSerie : Queste le valutazioni di @SofaScoreINT. Il migliore in campo per il #Verona è #Montipò, autore di 6 parate. Il migl… - sportli26181512 : Hellas Verona-Udinese: video, gol e highlights: Al Bentegodi poker dell'Hellas, che travolge 4-0 i bianconeri e con… - Brennan_Media97 : RT @footballitalia: #SerieA : #HellasVerona 4-0 #Udinese Gianluca Caprari scored one and provided an assist for Fabio Depaoli, as Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Montipò Il Verona travolge l'Udinese, pari tra Empoli e Cagliari ... al 31', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Becao colpisce di testa e indirizza il pallone sotto l'incrocio; Montipò sembra battuto ma d'istinto salva in tuffo il risultato. Il Verona assorbe l'...

Serie A: vincono Milan e Venezia. Ora in corso Sassuolo - Roma: 0 - 0. LIVE Mourinho Il tabellino di Verona - Udinese 4 - 0 ( HIGHLIGHTS ) 2' Depaoli, 31' Barak, 66' Caprari, 85' Tameze VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini (60' Faraoni); Depaoli (83' ...

... al 31', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Becao colpisce di testa e indirizza il pallone sotto l'incrocio;sembra battuto ma d'istinto salva in tuffo il risultato. Ilassorbe l'...Mourinho Il tabellino di- Udinese 4 - 0 ( HIGHLIGHTS ) 2' Depaoli, 31' Barak, 66' Caprari, 85' Tameze(3 - 4 - 2 - 1):; Casale, Gunter, Ceccherini (60' Faraoni); Depaoli (83' ...