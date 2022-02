Ucraina, massiccio dispiegamento di forze russe. Di Maio invita i cittadini italiani a tornare in patria (Di domenica 13 febbraio 2022) Ambasciata italiana a Kiev operative ma solo con personale 'essenziale'. Con il passare delle ore le prospettive di un conflitto si fanno sempre più realistiche, secondo il dipartimento di stato ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 febbraio 2022) Ambasciata italiana a Kiev operative ma solo con personale 'essenziale'. Con il passare delle ore le prospettive di un conflitto si fanno sempre più realistiche, secondo il dipartimento di stato ...

nikniki : @Majakovsk73 Sono 'relativamente' tranquillo. Se l'Ucraina non farà un attacco militare massiccio nel Donbass (tipo… - DavidBlack1980 : La politica del tavolo massiccio di Putin. 'Passami il sale'. 'Come? Non ti sento. Invadere l'Ucraina?' (Politico) - maulib72 : #Russia, direttore Intelligence estero: #Ucraina prepara guerra in #Donbass 'C'è un massiccio trasferimento di cent… - alessandro7897 : @martinoloiacono @scuccimatte E’ ipotizzabile anche l’uso combinato di più tipi di armi da domini differenti per sa… - lecriptovalute : #Ucraina, aumento massiccio delle donazioni in #Bitcoin per le #ONG -