Ucciso a colpi di arma da fuoco noto pittore a Lanciano (Di domenica 13 febbraio 2022) Chieti - Francesco de Florio De Grandis è stato Ucciso con una decina di colpi di pistola, questa mattina a Lanciano, l'omicidio è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione, in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Sul posto sono subito accorsi gli uomini dell'arma, coordinati dalla procura e dal magistrato Serena Rossi. La vittima è Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, detto "Ciccillo": era un artista, faceva il pittore e in città era molto noto come "il pittore della notte". I carabinieri hanno già fermato un uomo sospettato del delitto. "È uscito di casa stamattina intorno alle 8 per andare a piedi in centro come faceva di solito. Aveva percorso qualche decina di metri" racconta il figlio dell'uomo. "Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Chieti - Francesco de Florio De Grandis è statocon una decina didi pistola, questa mattina a, l'omicidio è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione, in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Sul posto sono subito accorsi gli uomini dell', coordinati dalla procura e dal magistrato Serena Rossi. La vittima è Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, detto "Ciccillo": era un artista, faceva ile in città era moltocome "ildella notte". I carabinieri hanno già fermato un uomo sospettato del delitto. "È uscito di casa stamattina intorno alle 8 per andare a piedi in centro come faceva di solito. Aveva percorso qualche decina di metri" racconta il figlio dell'uomo. "Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non ...

