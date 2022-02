TEMOIGNAGE “J’ai été brûlée au toisième degré… Et j’ai fait ma thérapie grâce à TikTok !”

Leggi su cityroma

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Si on m’avait dit, il y a huit mois quand je me suis réveillée du coma, que je passerais un jour à la télé ou que je serais interviewée dans Closer, je n’y aurais pas cru !”, s’exclame Lauryne. Depuis le 14 mai, la jeune fille poste surdes vidéos de sa vie au centre de rééducation où elle est soignée après avoir été gravementau troisième degré. Elle y explique son accident, son combat et les soins qu’elle reçoit. Et ça cartonne. Sa première vidéo était un saut dans l’inconnu. “été très touchée par tous les gentils messages quereçus., ça touche beaucoup de personnes qui ne sont pas dans mon cercle d’amis. Nombreux sont ceux qui me posaient des questions, voulaient comprendre, alorscontinué à ...