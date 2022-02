Rugby | Kieran Crowley | “Dobbiamo fare un salto di qualità | abbiamo trovato difficoltà nel nostro gioco”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) E’ arrivata una nuova sconfitta per la Nazionale italiana dinei Sei Nazioni 2022, con gli azzurri che hanno ceduto all’Inghilterra per 33-0, senza riuscire a mettere a segno punti al cospetto di un’avversaria molto preparata, che punta alla vittoria finale. “Con gli inglesi è stata una partita completamente diversa rispetto a quella della settimana scorsa in Francia – ha detto l’allenatore neozelandese. Sul breakdown gli inglesi hanno scelto di restare sempre in piedi, e noiimportanti nel gestire ilpartendo da quella base”., Sei Nazioni 2022: disastro azzurro, l’Inghilterra dilaga a Roma Tuttavia, l’Italia non è apparsa sottotono, anzi ha avuto molte opportunità per portarsi a casa punti. “Non ci sono mancate le ...