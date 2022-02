Quattro anni senza Roberta Il ricordo commosso del papà

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 13 febbraio 2022)Chyurlia amava la vita a cui è rimasta aggrappata come una guerriera fino alla fine. Sognava la laurea, una famiglia e forse dei bambini. Amava i gatti. I suoi sogni sono stati infranti da un brutto male che purtroppo l’ha portata via a soli 26. Era il 13 febbraio del 2018 e, lasciava questa terra alle 5.21 nella sua stanza di ospedale a Bologna, città in cui studiava.ancora quella mattina. Lessi il post di suo padre su Facebook in cui annunciava la morte di. La prima cosa che mi venne da dire fu: “No! Non è giusto”.le preghiere di suo padre, i suoi post di speranza.quella sofferenza inaccettabile e la leggo tuttora tra le righe quando scrive o parla di sua figlia. Il coraggio diho ...