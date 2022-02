Prime tensioni nella maggioranza sul sistema di voto per i togati del Csm (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Dopo il via libera unanime del Cdm al 'pacchetto' di modifiche della Guardasigilli Marta Cartabia alla riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario, ora all'esame di Montecitorio, arrivano i primi 'distinguo' nella maggioranza e si fa teso il clima tra Pd e Forza Italia. Se è vero che le forze di maggioranza condividono l'impianto complessivo delle norme, frutto del lavoro della ministra in raccordo con gli stessi partiti, è altrettanto vero che sin da subito Forza Italia, Lega e anche M5s hanno puntualizzato alcune criticità. Tanto che i ministri azzurri hanno chiesto e ottenuto che al verbale della riunione del Cdm fosse allegato un documento realizzato dal partito in cui si evidenziavano alcuni aspetti da "migliorare". È Antonio Tajani, ospite di Rainews 24, a spiegare la posizione: il sistema elettorale ... Leggi su agi (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Dopo il via libera unanime del Cdm al 'pacchetto' di modifiche della Guardasigilli Marta Cartabia alla riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario, ora all'esame di Montecitorio, arrivano i primi 'distinguo'e si fa teso il clima tra Pd e Forza Italia. Se è vero che le forze dicondividono l'impianto complessivo delle norme, frutto del lavoro della ministra in raccordo con gli stessi partiti, è altrettanto vero che sin da subito Forza Italia, Lega e anche M5s hanno puntualizzato alcune criticità. Tanto che i ministri azzurri hanno chiesto e ottenuto che al verbale della riunione del Cdm fosse allegato un documento realizzato dal partito in cui si evidenziavano alcuni aspetti da "migliorare". È Antonio Tajani, ospite di Rainews 24, a spiegare la posizione: ilelettorale ...

Advertising

fisco24_info : Prime tensioni nella maggioranza sul sistema di voto per i togati del Csm: AGI - Dopo il via libera unanime del Cdm… - MarrusoMino : RT @ChiaraPiotto: Lacrimogeni e prime tensioni fra manifestanti del #ConvoidelaLiberte e polizia in place de l’Italie #parigi #francia #par… - MargheSolo : RT @ederatomica: Persino il sabato, che preclude a una domenica di tensioni e riflessioni sul tempo che passa, è fatto a modo suo di urla s… - ederatomica : Persino il sabato, che preclude a una domenica di tensioni e riflessioni sul tempo che passa, è fatto a modo suo di… - 14Thekid : RT @ChiaraPiotto: Lacrimogeni e prime tensioni fra manifestanti del #ConvoidelaLiberte e polizia in place de l’Italie #parigi #francia #par… -