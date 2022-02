Milan-Sampdoria, Di Biagio: “Occasione unica e da sfruttare per il Diavolo” (Di domenica 13 febbraio 2022) L'ex calciatore Luigi Di Biagio ha parlato dell'Occasione del Milan che, in caso di vittoria con la Sampdoria, può andare in testa alla Serie A Leggi su pianetamilan (Di domenica 13 febbraio 2022) L'ex calciatore Luigi Diha parlato dell'delche, in caso di vittoria con la, può andare in testa alla Serie A

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - infoitsport : Milan-Sampdoria, Lazetic non sarà della partita: il motivo / PM News - Aleamoruso99 : Milan-Sampdoria, minuti trascorsi: 25. Milan-Sampdoria, minuti effettivamente giocati: 10. #MilanSampdoria - theuz85 : Il controllo di @RafaeLeao7 sul gol … #Milan #MilanSampdoria #sampdoria #acmilan #SerieA - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: MILAN vs SAMPDORIA - SERIE A Giornata 25 - LIVE DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn - No Video LIVE LINK ?? https://… -