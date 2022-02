Michele Bravi e Mara Venier | siparietto sull’amore a Domenica In | la piccante dichiarazione del cantante

(Di domenica 13 febbraio 2022) DivertentetraIn. Nella puntata in onda oggi pomeriggio la conduttrice ha avuto come ospite il giovane, reduce dall’esperienza a Sanremo 2022. Ma, oltre alla musica, la chiacchierata verte anche sulla sfera sentimentale dell’artista e sul fatto che sia ancora single. Liberandosi di ogni freno inibitorio,si lascia andare a unaconfessione.e l’amore: ilconè uno dei grandi ospiti diIn, che quest’oggi accoglie in studio alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2022. ...

Advertising

michele_bravi : Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - michele_bravi : E famo sto triangolo. ?? @FabrizioMoroOff #DomenicaIn - michele_bravi : L’inverno del sesso occasionale. @Tananai5 - void_lun4 : @michele_bravi @FabrizioMoroOff Mary nel frattempo: - __aauroraaa__ : @michele_bravi @FabrizioMoroOff Posso unirmi? Chiedo per un'amica -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

dichiara amore a Tananai/ "Hai vinto tu a Sanremo come uomo". E lui... Parlando poi del brano 'Sesso occasionale' e di amore ha confessato di essere monogamo: 'mi sono innamorato e sono ..., significato canzone "Inverno dei fiori"/ "L'amore contiene il seme della rinascita" L'ABBRACCIO DI MARA VENIER A STEFANO MAGNANENSI " Come avete visto c'è Liano e la mia band ...Più Michele Bravi in tv e meno teatrini in stile Alex Belli. A Domenica In, il talento perugino ha rilasciato un’intervista intensa, apparendo tanto stupendamente umano quanto sfacciatamente sincero.Ospite a Domenica In, Michele Bravi parla della sua partecipazione a Sanremo 2022 e del suo privato. A tu per tu con Mara Venier, il cantante di "Inverno dei fiori" rivela di non avere al momento ...