LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia si ferma ai quarti nel team pursuit, oro nei 500m per l’americana Erin Jackson! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 15.47 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Un augurio di una buona domenica da parte nostra, alla prossima! 15.43 Questa la top 10 finale dei 500m femminile: 1 JACKSON Erin USA 14 I 37.04 0.00 2 TAKAGI Miho JPN 4 O 37.12 0.08 3 GOLIKOVA Angelina ROC 13 I 37.21 0.17 4 HERZOG Vanessa AUT 4 I 37.28 0.24 5 LEERDAM Jutta NED 7 O 37.34 0.30 6 KOK Femke NED 9 I 37.39 0.35 7 KIM Minsun KOR 10 O 37.60 0.56 8 KACHANOVA Daria ROC 11 O 37.65 0.61 9 ZIOMEK Kaja POL 14 O 37.70 0.66 10 FATKULINA Olga ROC 15 I 37.76 0.72 15.40 Appena 2?66 il distacco tra la prima, Erin Jackson, e l’ultima, Maria Victoria Rodriguez Lopez. 15.37 Decisivo dunque il tempo dell’americana Jackson, ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 15.47 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Un augurio di una buona domenica da parte nostra, alla prossima! 15.43 Questa la top 10 finale deifemminile: 1 JACKSONUSA 14 I 37.04 0.00 2 TAKAGI Miho JPN 4 O 37.12 0.08 3 GOLIKOVA Angelina ROC 13 I 37.21 0.17 4 HERZOG Vanessa AUT 4 I 37.28 0.24 5 LEERDAM Jutta NED 7 O 37.34 0.30 6 KOK Femke NED 9 I 37.39 0.35 7 KIM Minsun KOR 10 O 37.60 0.56 8 KACHANOVA Daria ROC 11 O 37.65 0.61 9 ZIOMEK Kaja POL 14 O 37.70 0.66 10 FATKULINA Olga ROC 15 I 37.76 0.72 15.40 Appena 2?66 il distacco tra la prima,Jackson, e l’ultima, Maria Victoria Rodriguez Lopez. 15.37 Decisivo dunque il tempo delJackson, ...

