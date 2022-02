LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia del team pursuit maschile si ferma ai quarti, più tardi la finale dei 500m femminile (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.28 Una piccola pausa e poi ritorneremo per raccontarvi la finale dei 500m femminile. 14.26 Questa la classifica finale dei quarti di finale: 1 Norvegia 3’37?47 2 USA +0.04 3 Russia +1?20 4 Olanda +1?43 5 Canada +2?70 6 Corea +4?42 7 Italia +4?57 8 Cina +14?78 14.23 Restano fuori invece Canada, Corea, Italia e Cina. 14.22 Passa la Russia! Terzo tempo, 3’38?67. Avanzano dunque Norvegia, USA, Russia e Olanda. 14.20 Russia nettamente più veloce, Cina in ritardo di 10?. 14.18 Ultimo quarto di finale, si sfidano Cina e Russia. l’Italia è già fuori dai giochi, si lotta per centrare le prime quattro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.28 Una piccola pausa e poi ritorneremo per raccontarvi ladei. 14.26 Questa la classificadeidi: 1 Norvegia 3’37?47 2 USA +0.04 3 Russia +1?20 4 Olanda +1?43 5 Canada +2?70 6 Corea +4?42 7 Italia +4?57 8 Cina +14?78 14.23 Restano fuori invece Canada, Corea, Italia e Cina. 14.22 Passa la Russia! Terzo tempo, 3’38?67. Avanzano dunque Norvegia, USA, Russia e Olanda. 14.20 Russia nettamente più veloce, Cina in ritardo di 10?. 14.18 Ultimo quarto di, si sfidano Cina e Russia.è già fuori dai giochi, si lotta per centrare le prime quattro ...

