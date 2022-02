Lanciano | pittore ucciso per strada con dieci colpi di pistola | il figlio | «Stava andando a messa» Fermato il vicino di casa

Advertising

Fabrizi13753029 : RT @romatoday: L'omicidio di 'Ciccillo il pittore', il vicino di casa confessa: 'Parlava male di me' - RivettaElena : RT @serenel14278447: NEL CHIETINO Lanciano, ucciso a colpi di pistola mentre andava a messa «il pittore della notte». Confessa il vicino di… - serenel14278447 : NEL CHIETINO Lanciano, ucciso a colpi di pistola mentre andava a messa «il pittore della notte». Confessa il vicino di Nicola Catenaro - MaxRonchi4 : A LANCIANO UN UOMO DI 72 ANNI E' STATO UCCISO CON UNA DECINA DI COLPI DI PISTOLA ALLE SPALLE... - Italia_Notizie : Ucciso a colpi di pistola mentre andava a messa «il pittore della notte» Confessa un vicino di casa -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano pittore

Omicidio questa mattina a, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis , è stato ... un 'pezzo di pane' così i vicini di casa descrivono la vittima, un, ......una decina di colpi di pistola ain provincia di Chieti mentre si trovava in un centinaio di metri da casa nel quartiere Santa Rita conosciuta come Ciccillo era un artista facevo il...APPROFONDIMENTI CHIETI Lanciano, pittore ucciso per strada con dieci colpi di pistola, il. Lo ha seguito per strada e gli ha scaricato nella schiena una decina di colpi: Amleto Petrosemolo, 70 anni, ...Il pittore Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, è stato ucciso questa mattina con dieci colpi di pistola per strada a Lanciano, il cognato: «Quando ho saputo della morte di Francesco ho pensato a ...