Invasione dell’Ucraina? Mosca ha bisogno di Pechino

Un attore di cui si discute poco, ma che è un "convitato di pietra", con peso determinante nel balletto diplomatico della crisi ucraina, è la Cina. Beninteso, condivide con la Russia l'opposizione all'egemonia americana. Ma le strategie di Mosca e Pechino sono diverse. La Russia è in declino e teme l'attrazione che esercitano sulla sua opinione pubblica il benessere e la libertà dell'Occidente. Cerca perciò di approfittare di ogni opportunità per recuperare qualcosa di quanto perduto con la sconfitta nella guerra fredda. Pensa di essere stata tradita, in particolare con l'allargamento a Est della Nato. La sua situazione è simile a quella della Germania dopo la prima guerra mondiale. Berlino era persuasa di essere stata tradita a Versailles, dopo essere stata indotta a firmare l'armistizio dalle promesse implicite nei "Quattordici punti" di Woodrow ...

