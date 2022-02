Delia Duran ad Antonio Medugno: “Ho una voglia matta di farlo con te e Alex” (Di domenica 13 febbraio 2022) Mentre Delia Duran è sempre più vicina ad Antonio Medugno, il ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip si avvicina sempre di più. Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2022, l’ex attore di Centovetrine varcherà ancora una volta la porta rossa del reality ma troverà delle dinamiche ben diverse rispetto al suo primo ingresso. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Delia Duran e la bisessualità: "Ecco cos'è per me l'amore libero" Con il suo rientro vorrebbe cercare di riconquistare sua moglie, Delia Duran e, magari, sistemare anche le cose con Soleil Sorge, ma non sarà così semplice. La modella venezuelana continua a flirtare con il tiktoker e tra coccole e grattini, la loro ... Leggi su diredonna (Di domenica 13 febbraio 2022) Mentreè sempre più vicina ad, il ritorno diBelli nella Casa del GF Vip si avvicina sempre di più. Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2022, l’ex attore di Centovetrine varcherà ancora una volta la porta rossa del reality ma troverà delle dinamiche ben diverse rispetto al suo primo ingresso. Vi raccomandiamo... Gf Vip,e la bisessualità: "Ecco cos'è per me l'amore libero" Con il suo rientro vorrebbe cercare di riconquistare sua moglie,e, magari, sistemare anche le cose con Soleil Sorge, ma non sarà così semplice. La modella venezuelana continua a flirtare con il tiktoker e tra coccole e grattini, la loro ...

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - Novella_2000 : Delia prova a baciare Antonio, ma lui sfugge ai suoi “attacchi” (VIDEO) #gfvip - infoitcultura : Delia Duran ad Antonio Medugno: “Ho una voglia matta di farlo con te e Alex” - Beax74442535 : RT @S______j_: Nathalie Caldonazzo 52 anni, Delia Duran 33 anni. A perculare una ragazza di 26 anni, come delle bullette a scuola. Complime… - GocciaNel : RT @S______j_: Nathalie Caldonazzo 52 anni, Delia Duran 33 anni. A perculare una ragazza di 26 anni, come delle bullette a scuola. Complime… -