Crisi Ucraina-Russia | Germania | “Guerra imminente colpa di Mosca”

Leggi su italiasera

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Laha la responsabilità della”. Sono le parole del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, rieletto oggi per un secondo mandato. Nel suo intervento successivo all’annuncio dei risultati del voto, Steinmeier ha osservato che “l’assenza dinel nostro continente era diventata per noi un’abitudine”. Per Steinmeier la pace non è una cosa ovvia, deve essere rielaborata continuamente nel dialogo, ma se necessario anche con chiarezza, con deterrenza. “Posso solo avvertire il presidente Putin: non sottovaluti la forza della democrazia”, ha affermato. Il governo tedesco considera la situazione relativa allatra“estremamente pericolosa”. Il “quadro generale molto preoccupante” inciderà in modo ...