“Ca**o di balbuziente di m***a” | brutto insulto di Cutrone a Cragno VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) La 25esima giornata del campionato di Serie A ha visto il pareggio dell’Empoli contro il Cagliari, si tratta di un punto importante per la salvezza della squadra di Mazzarri: botta e risposta tra Pinamonti e Pavoletti. La partita ha fatto molto discutere anche per la frase pronunciata danei confronti di, confermata anche dalla immagini di DAZN: “didi”, avrebbe detto l’attaccante.si è scusato con il portiere al termine della partita, dopo che ilera diventato virale sui social. “”: Perché dopo la sua sostituzione al 66? di #EmpoliCagliari avrebbe insultato il portiere dei sardidefinendolo “didi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ca**o balbuziente

Oggi, dopo la sostituzione, Patrick Cutrone si è reso protagonista di un gesto deprecabile: l'attaccante dell'Empoli ha insultato il portiere del Cagliari Cragno definendolo "**didi ...Oggi, dopo la sostituzione, Patrick Cutrone si è reso protagonista di un gesto deprecabile: l'attaccante dell'Empoli ha insultato il portiere del Cagliari Cragno definendolo "**didi ...La partita ha fatto molto discutere anche per la frase pronunciata da Cutrone nei confronti di Cragno, confermata anche dalla immagini di DAZN: “ca**o di balbuziente di m***a”, avrebbe detto ...Come facilmente verificabile in un video che circola sui social, l’attaccante dei padroni di casa, Patrick Cutrone, si è rivolto a un avversario con un epiteto preciso, vale a dire “Ca… di balbuziente ...