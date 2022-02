Bufera a Cellino | Jasmine Carrisi distrugge Loredana | “E’ paranoica | ecco cosa mi costringe a fare Papà non mi aiuta”

Leggi su cityroma

(Di domenica 13 febbraio 2022)e mammaLecciso sono legate da un affetto indescrivibile nonostante alcuni battibecchi che avvengono nella vita quotidiana. La neo cantante, figlia di Al Bano e della splendida showgirl si è lasciata andare ad alcuni dettagli circa la sua vita familiare. È proprio lei inaspettatamente a raccontare il suo punto di vista in merito al rapporto con i propri genitori che spesso, viene visto in modo negativo. La 20enne nel corso della sua vita ha dovuto combattere contro i pregiudizi e contro le critiche gratuite da parte dei social e da parte degli haters. Essere nata da una coppia così famosa non è stato semplice da gestire ed è proprioa svelarecambierebbe dei suoi genitori. Dichiarazioni a cuore aperto che la neo cantante ha pronunciato senza rabbia e senza nessun ...