Atalanta | Marino |  «Juventus una corazzata | ci proveremo Diego Costa fantasia»

(Di domenica 13 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente Ai microfoni di Dazn, Umbertoha parlato prima diJuve. Le sue dichiarazioni. CORSA SULLA JUVE – «Ogni gara per noi è una finalissima, giocare a questi livelli è talmente importante che bisogna essere sempre concentrati. Guai ad abbassare la guardia». PIU’ TECNICA – «Difficile prevedere che gara sarà. Giochiamo contro una, la Juve è sempre la Juve e lo ha dimostrato ultimamente. Cercheremo di metterli in difficoltà, ma Bonucci e De Ligt sono così forti che bisognerà essere al 100%».– «Lascio a voi giornalisti queste fantasie post mercato. Andiamo avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

