Amadeus e il “tradimento” inaspettato | “Voglio andare ad Amici”

Leggi su specialmag

(Di domenica 13 febbraio 2022) Per il conduttore di Rai1, dopo il successo di Sanremo, arriva una stoccata inaspettata.accusa il colpo, ma lei è decisa: problemi in vista per il conduttore (Youtube)Dopo il successo del Festival di Sanremo 2022,si sta prendendo un periodo di pausa dalla televisione. Immancabili e attesissime, però, le sue interviste, durante le quali racconta la sua esperienza come conduttore e direttore artistico durante questi tre anni alla conduzione del Festival. Non si può rilassare troppo, però,. Nelle ultime ore, infatti, una sua strettissima spalla destra ha svelato un suo grande desiderio: vorrebbe fare la giudice ad21. Il serale si sta avvicinando e l’ipotesi non è affatto remota: come la prenderà il conduttore del Festival? Giovanna Civitillo lo ammette: ...