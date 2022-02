Sensori sulle strade per multare i "furbetti" (Di sabato 12 febbraio 2022) Atm lancerà lo "smart parking" entro la fine dell'anno. E per trovare autisti pagherà una quota della patente Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Atm lancerà lo "smart parking" entro la fine dell'anno. E per trovare autisti pagherà una quota della patente

Advertising

Ale_De_Chirico : Con i sensori sulle strade non si scappa più dalla multa - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: bisogna mettere sensori notturni sulle auto che non permettono di superare un certo limite di velocità di notte. https… - Roberto28132743 : bisogna mettere sensori notturni sulle auto che non permettono di superare un certo limite di velocità di notte. - OPTIMAI_Project : RT @EngineeringSpa: Sensori multimodali per la raccolta dati intelligente sulle linee di produzione, metodologie #AI per la diagnosi precoc… -