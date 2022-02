Sanremo 2022: le copie vendute di tutti i brani una settimana dopo il Festival (Di sabato 12 febbraio 2022) Amadeus per Sanremo 2022 ha messo insieme uno dei cast migliori di sempre e i dati l’hanno dimostrato. Non soltanto uno share da record, ma anche dei numeri pazzeschi sulle piattaforme di streaming e in radio. Per il secondo anno di fila la top 10 dei singoli più venduti in Italia è occupata soltanto da canzoni del Festival, ma andiamo a vedere chi ha venduto di più. Secondo le stime pubblicate dal portale Recensiamo Musica, a trionfare – proprio come a Sanremo 2022 – sono Mahmood e Blanco con 144.100 copie, medaglia d’argento per La Rappresentante di Lista con 44.200 e terzo gradino del podio per Rkomi con 43.700, quasi a pari merito con Irama a 43.100. Una conferma quella di Mahmood e Blanco, il pubblico a quanto pare ha amato questo pezzo. Speriamo che succeda lo stesso a maggio con ... Leggi su biccy (Di sabato 12 febbraio 2022) Amadeus perha messo insieme uno dei cast migliori di sempre e i dati l’hanno dimostrato. Non soltanto uno share da record, ma anche dei numeri pazzeschi sulle piattaforme di streaming e in radio. Per il secondo anno di fila la top 10 dei singoli più venduti in Italia è occupata soltanto da canzoni del, ma andiamo a vedere chi ha venduto di più. Secondo le stime pubblicate dal portale Recensiamo Musica, a trionfare – proprio come a– sono Mahmood e Blanco con 144.100, medaglia d’argento per La Rappresentante di Lista con 44.200 e terzo gradino del podio per Rkomi con 43.700, quasi a pari merito con Irama a 43.100. Una conferma quella di Mahmood e Blanco, il pubblico a quanto pare ha amato questo pezzo. Speriamo che succeda lo stesso a maggio con ...

