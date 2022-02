Advertising

Italian : Pensioni: incontro tecnico Governo-sindacati martedì 15 - fisco24_info : Pensioni: incontro tecnico Governo-sindacati martedì 15: Si ragiona su una data per quello politico entro la settim… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Pensioni: incontro tecnico Governo sindacati martedì 15: Si ragiona su una data per quello politico entro la settimana ht… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sulle pensioni incontro tecnico Governo-sindacati martedì 15. Si ragiona su una data per quello politico entro la settima… - Tiziana99531862 : Sulle pensioni, incontro TECNICO, dice ANSA, con i Sindacati, martedì 15. Sottotitoli : che nessuno di loro si sogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni incontro

E' stato fissato per martedì 15 alle 18 a via Flavia l'tecnico tra Governo e sindacati sulla riforma delleper quanto riguarda la flessibilità in uscita. Secondo quanto si apprende l'politico dovrebbe tenersi nei giorni ...E' stato fissato per martedì 15 alle 18 a via Flavia l'tecnico tra Governo e sindacati sulla riforma delleper quanto riguarda la flessibilità in uscita. Secondo quanto si apprende l'politico dovrebbe tenersi nei giorni ...(ANSA) - ROMA, 12 FEB - E' stato fissato per martedì 15 alle 18 a via Flavia l'incontro tecnico tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni per quanto riguarda la flessibilità in uscita.Governo in stallo sul tema pensioni C’era grande attesa tra i lavoratori per l’incontro che avrebbe dovuto svolgersi lunedì 7 febbraio alla presenza dei Ministri Orlando e Franco ed i segretari ...