Nessuna intesa dalla breve telefonata tra Biden e Putin (Di domenica 13 febbraio 2022) Al colloquio telefonico di ieri fra il capo della Casa Bianca, Joe Biden, e il presidente russo, Vladimir Putin, era legata la possibilità di una intesa, anche temporanea, sul percorso da seguire per smontare le tensioni attorno all’Ucraina. Ma dopo lo scambio «lo scenario è rimasto lo stesso», hanno fatto sapere alla stampa americana fonti dell’Amministrazione Biden, e questo significa che le ultime previsioni dell’intelligence, secondo le quali uno scontro militare potrebbe avvenire fra martedì e mercoledì, restano sostanzialmente invariate. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 febbraio 2022) Al colloquio telefonico di ieri fra il capo della Casa Bianca, Joe, e il presidente russo, Vladimir, era legata la possibilità di una, anche temporanea, sul percorso da seguire per smontare le tensioni attorno all’Ucraina. Ma dopo lo scambio «lo scenario è rimasto lo stesso», hanno fatto sapere alla stampa americana fonti dell’Amministrazione, e questo significa che le ultime previsioni dell’intelligence, secondo le quali uno scontro militare potrebbe avvenire fra martedì e mercoledì, restano sostanzialmente invariate. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

anto_dun : RT @VioletKiraz: Gia me lo immagino l'elfo domani 'Ma Barù cosa mi combini,devo dire che nessuna donna ti resiste,Jess,Delia e devo dire ch… - VioletKiraz : Gia me lo immagino l'elfo domani 'Ma Barù cosa mi combini,devo dire che nessuna donna ti resiste,Jess,Delia e devo… - SafinumNerf : @MisterCariola @AntigoneCris Lo spazio in teoria c'è ancora oggi. Sarebbe facile ribaltare la situazione. Ma con qu… - GiorgioBaldari : RT @watohal: Questo finge di non sapere che non può esserci nessuna 'intesa politica estera della EU', perché siamo solo miseri sudditi deg… - g_bonincontro : RT @watohal: Questo finge di non sapere che non può esserci nessuna 'intesa politica estera della EU', perché siamo solo miseri sudditi deg… -