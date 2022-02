Napoli-Inter, probabili formazioni: sciolti i dubbi per i due allenatori (Di sabato 12 febbraio 2022) L’attesa è finita, è arrivato il momento sul serio: oggi è il giorno di Napoli-Inter. Le due squadre al vertice della classifica si affronteranno alle ore 18 in uno stadio Maradona che sarà una bolgia: tutto sold out, ci saranno 27 mila tifosi azzurri. I due tecnici Luciano Spalletti e Simone Inzaghi (sualificato ma presente a Napoli con la squadra) schiereranno in campo il miglior undici disponibile. Esultanza Napoli probabili formazioni Napoli-Inter Luciano Spalletti non ha dato nessun indizio di formazione nella conferenza stampa di ieri, ma sembra aver risolto tutti i suoi dubbi. In porta ci sarà Ospina, difeso dal ritorno del Comandante Koulibaly, pronto a prendere il posto di Juan Jesus: di Rrahmani, Di Lorenzo e Mario ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) L’attesa è finita, è arrivato il momento sul serio: oggi è il giorno di. Le due squadre al vertice della classifica si affronteranno alle ore 18 in uno stadio Maradona che sarà una bolgia: tutto sold out, ci saranno 27 mila tifosi azzurri. I due tecnici Luciano Spalletti e Simone Inzaghi (sualificato ma presente acon la squadra) schiereranno in campo il miglior undici disponibile. EsultanzaLuciano Spalletti non ha dato nessun indizio di formazione nella conferenza stampa di ieri, ma sembra aver risolto tutti i suoi. In porta ci sarà Ospina, difeso dal ritorno del Comandante Koulibaly, pronto a prendere il posto di Juan Jesus: di Rrahmani, Di Lorenzo e Mario ...

