Napoli Inter 1-1 LIVE: Elmas da due passi, super parata di Handanovic (Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Inter si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Inter 1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1? Inter subito in avanti – Nerazzurri subito in avanti con Perisic che arriva sul fondo e crossa. Sul pallone ci arriva Barella che calcia malissimo al volo e spedisce in rimessa laterale. 4? Occasione Napoli – Zielinski sfonda sulla sinistra e crossa basso e forte. Bucano tutti, ma fuori area arriva Di Lorenzo che di prima calcia fortissimo. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1?subito in avanti – Nerazzurri subito in avanti con Perisic che arriva sul fondo e crossa. Sul pallone ci arriva Barella che calcia malissimo al volo e spedisce in rimessa laterale. 4? Occasione– Zielinski sfonda sulla sinistra e crossa basso e forte. Bucano tutti, ma fuori area arriva Di Lorenzo che di prima calcia fortissimo. ...

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - FI69interista : Entra per il #Napoli il nuovo acquisto dell' #Inter ... #Anguissa !!! Ah no ... ?? #NapoliInter #NAPINT #amala #ForzaInter - luka_dangelo : Il #Napoli non ci sta capendo più un cazzo!Se non ci fosse #Koulibaly... #NapoliInter #Inter -