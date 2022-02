Milanese | ' Ho rubato a Ronaldo la maglia della finale ' 98'

(Di sabato 12 febbraio 2022) 'A Parigi non voleva darmela ma gliel'ho presa con la forza. Skriniar giocatore che pedala e sta zitto ma che affiatamento la difesa di Spalletti', ha raccontato il doppio ex Maurorivivendo ...

Advertising

MCHAWMAR4 : Una doppietta nel finale di Olivier Giroud nel derby milanese ha rubato tutti e tre i punti al Milan, condannando l… -

Ultime Notizie dalla rete : Milanese rubato

Il Fatto Quotidiano

'A Parigi non voleva darmela ma gliel'ho presa con la forza. Skriniar giocatore che pedala e sta zitto ma che affiatamento la difesa di Spalletti', ha raccontato il doppio ex Maurorivivendo i suoi ricordi in vista della sfida tra Napoli e Inter... attorno alle 8 della mattina, Anghinelli è a bordo della sua auto in mezzo al traffico...bene' Per capire invece la vicenda dei duecento chili di droga che lo stesso Anghinelli avrebbe...In seconda battuta, però, il primo cittadino milanese sottolinea che "quello che a mio avviso si può discutere è che sul restante 60% i bandi a volte funzionano con parametri che tendono ancora a ..."Quello che abbiamo scoperto - spiega il Comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella - è che si tratta di due fratelli e di un loro amico, ragazzi di ottima famiglia del milanese, che ...