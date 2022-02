LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna in pista, pettorale 11 (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Prova CRONOMETRATA 04.03 Cornelia Huetter salta una porta nel tratto iniziale, sul primo salto. L’austriaca risulta pulita nella fase iniziale, poi si rialza un po’ prima di entrare nel tratto iniziale e chiude con un ritardo di 1.16 da Delago. Ora Elena Curtoni. 04.02 Bella visibilità in pista. Nadia Delago va larga prima di un salto nella fase centrale, pochi istanti prima dell’intermedio. Attenzione all’entrata nel canyon, è andata un po’ larga: lì serve precisione perché c’è poi il lungo tratto pianeggiante dove serve velocità. Si rialza nel finale, chiude col tempo di 1:35.18. 04.00 SI INIZIA! Nadia Delago al cancelletto di partenza. 03.56 Cresce l’attesa. Tra quattro minuti il via con Nadia Delago. Sofia ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMACRONOMETRATA 04.03 Cornelia Huetter salta una porta nel tratto iniziale, sul primo salto. L’austriaca risulta pulita nella fase iniziale, poi si rialza un po’ prima di entrare nel tratto iniziale e chiude con un ritardo di 1.16 da Delago. Ora Elena Curtoni. 04.02 Bella visibilità in. Nadia Delago va larga prima di un salto nella fase centrale, pochi istanti prima dell’intermedio. Attenzione all’entrata nel canyon, è andata un po’ larga: lì serve precisione perché c’è poi il lungo tratto pianeggiante dove serve velocità. Si rialza nel finale, chiude col tempo di 1:35.18. 04.00 SI INIZIA! Nadia Delago al cancelletto di partenza. 03.56 Cresce l’attesa. Tra quattro minuti il via con Nadia Delago....

