LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe vince con 1 errore. 14° Lukas Hofer (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Grazie per averci seguito e un saluto sportivo. 11.15 Johannes Boe e Fillon Maillet erano i favoriti della gara e non a caso hanno vinto oro e argento. In vista dell’inseguimento, al di là dei 25?5 di ritardo, il favorito sarà il francese, perché più a suo agio sui quattro poligoni. 11.14 I piazzamenti finali degli italiani: 14° Lukas Hofer (1) a 1’19”, 23° Bormolini (1) a 1’43”, 30° Windisch (2) a 1’51”, 61° Giacomel (4) a 2’51”, dunque fuori dall’inseguimento. 11.12 La classifica finale della 10 km Sprint: Johannes Boe (Norvegia) (1) Fillon Maillet (Francia) (1) +25?5 Tarjei Boe (Norvegia) (1) +38?9 Tsvetkov (Russia) (0) +40?6 Samuelsson (Svezia) (1) +52?0 Ponsiluoma (Svezia) (2) +53?7 Laegreid (Norvegia) (2) ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Grazie per averci seguito e un saluto sportivo. 11.15Boe e Fillon Maillet erano i favoriti della gara e non a caso hanno vinto oro e argento. In vista dell’inseguimento, al di là dei 25?5 di ritardo, il favorito sarà il francese, perché più a suo agio sui quattro poligoni. 11.14 I piazzamenti finali degli italiani: 14°(1) a 1’19”, 23° Bormolini (1) a 1’43”, 30° Windisch (2) a 1’51”, 61° Giacomel (4) a 2’51”, dunque fuori dall’inseguimento. 11.12 La classifica finale della 10 kmBoe (Norvegia) (1) Fillon Maillet (Francia) (1) +25?5 Tarjei Boe (Norvegia) (1) +38?9 Tsvetkov (Russia) (0) +40?6 Samuelsson (Svezia) (1) +52?0 Ponsiluoma (Svezia) (2) +53?7 Laegreid (Norvegia) (2) ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe domina argento Fillon Maillet - #Biathlon… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE ????Bormolini secondo poligono (in piedi), pulito. Molto consistente, il migliore de… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE ????Hofer secondo poligono (in piedi), sbaglia il quarto colpo. Sfuma ogni speranza di… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE Sprint maschile ????Hofer primo poligono (a terra) pulito. Shooting time buono, un… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE Sprint maschile È arrivato al traguardo ????Johannes “Giovannino” Bø: grande prova p… -