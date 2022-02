La Russia invade l’Ucraina? Kiev: “Stare calmi ed evitare il panico” (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli Stati Uniti ritengono “una possibilità ben distinta” che la Russia invada militarmente l’Ucraina, fino a compiere un attacco sulla capitale, Kiev. Ma il Governo dell’Ucraina ha chiesto ai cittadini di mantenere la calma ed evitare il panico. “Al momento è cruciale reStare calmi, uniti all’interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico“, si legge in una nota del ministero degli Esteri di Kiev. Guerra possibile, e la Cina? La guerra è alle porte dell’Europa per la prima volta dagli anni Novanta quando scoppiò nella ex Jugoslavia? Per gli Usa, sì, e il conflitto potrebbe scoppiare a giorni, anche prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino il 20 febbraio. Il ... Leggi su velvetmag (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli Stati Uniti ritengono “una possibilità ben distinta” che lainvada militarmente, fino a compiere un attacco sulla capitale,. Ma il Governo delha chiesto ai cittadini di mantenere la calma edil. “Al momento è cruciale re, uniti all’interno del Paese,azioni destabilizzanti e che creino il“, si legge in una nota del ministero degli Esteri di. Guerra possibile, e la Cina? La guerra è alle porte dell’Europa per la prima volta dagli anni Novanta quando scoppiò nella ex Jugoslavia? Per gli Usa, sì, e il conflitto potrebbe scoppiare a giorni, anche prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino il 20 febbraio. Il ...

