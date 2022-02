La Rappresentante di Lista: due new entry nell’album “MY MAMMA” (Di sabato 12 febbraio 2022) La Rappresentante di Lista è una sorpresa continua: a meno di una settimana dalla partecipazione alla 72sima edizione del Festival di Sanremo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “MY MAMMA CIAO CIAO EDITION”. Di conseguenza “My MAMMA”, l’album uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare” si arricchisce di due nuovi brani: “CIAO CIAO”, in gara alla 72sima edizione del Festival, e “BE MY BABY”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra. “Ciao Ciao”: il significato del brano de La Rappresentante di Lista “CIAO CIAO” è entrato al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, è al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche ... Leggi su zon (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladiè una sorpresa continua: a meno di una settimana dalla partecipazione alla 72sima edizione del Festival di Sanremo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “MYCIAO CIAO EDITION”. Di conseguenza “My”, l’album uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare” si arricchisce di due nuovi brani: “CIAO CIAO”, in gara alla 72sima edizione del Festival, e “BE MY BABY”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra. “Ciao Ciao”: il significato del brano de Ladi“CIAO CIAO” è entrato al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, è al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche ...

